国連総会に出席するためニューヨークを訪問中の石破総理大臣は、トランプ大統領と面会しました。【映像】演説する石破総理トランプ大統領との面会は、大統領が各国首脳を招いた歓迎会の場で行われました。石破総理は、これまでのトランプ大統領の友情と信頼に感謝し、「世界の平和と繁栄を実現する上で日米同盟の重要性は、今後も変わらない」と述べました。その後の国連総会での演説では、国際社会に「対立より寛容を」と訴