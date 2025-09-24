自民党総裁選挙の候補5人の中で、保守派と評価される高市氏と小林氏は、どのような戦略を立てているのでしょうか。【映像】“保守派”高市氏・小林氏の戦略は高市氏は、違法行為を行う外国人の規制強化を訴えるなど、さらなる党員の支持拡大を狙う戦略です。「私は日本と日本人を心底愛してやまない者として、しっかりと日本の国の力を今、強くしていきたい」（高市前経済安保大臣）今回、高市氏は「自身は穏健保守の位置づ