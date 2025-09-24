【MLB】ダイヤモンドバックス 5ー4 ドジャース（9月23日・日本時間24日／フェニックス） 【映像】大谷翔平、圧巻6回無失点も頭を“ポカッ”？ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手」で先発出場。投手としては今季最長の6回91球を投げて8奪三振無失点の快投、打席では3打数無安打1四球1得点で連続試合安打が9でストップしたが四球と得点でドジャースの球団記録に迫っている。しかし、