【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２３日（日本時間２４日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、右肘手術からの復帰後最長となる６回を投げ、５安打無失点、８奪三振、無四球で、勝敗はつかなかった。メジャー８年目で、全て先発で通算１００試合目の登板だった。打者では３打数無安打、１四球で、２７試合連続出塁とした。連続試合安打は９で止