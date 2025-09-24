お笑いコンビ、ウエストランドの河本太（41）が、23日放送のテレビ東京系「即今日話〜今日の出来事だけのトークバトル〜」に出演。家族とのエピソードを語った。同番組は収録当日の出来事だけを真夜中に話す、出来立てホヤホヤの過酷トークバトルを行っていく内容。河本は「仕事が昨日の夕方から朝まで、福島でロケがあって、昼くらいに家帰ってきて、徹夜でロケしてたんで疲れて風呂入ってパンイチでソファで寝てたんですよ」と家