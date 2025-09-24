パティシエの鎧塚俊彦氏（59）が24日、インスタグラムを更新。15年に亡くなった妻で女優の川島なお美さんの命日を迎えたことを報告した。「本日10回目の命日。我が家では薔薇十本」と、川島さんの遺影にバラの花束を飾った写真をアップ。「薔薇の花言葉って本数によって変わるのご存知でしたか？」と問いかけ、「一本は『一目惚れ』三本は『告白』私にとって十本は『感謝』」と説明した。続けて「私は女房に対して『永遠の愛』