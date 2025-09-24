◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝９月２４日、美浦トレセンセントウルＳ３着から臨むトウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は、坂路でビービーエフォート（３歳２勝クラス）を追走して４ハロン５１秒８―１２秒１。ラストは軽く仕掛けられて併入したが、ゴール後にはスッと前に出ていた。騎乗した横山武史騎手は「僕が騎乗して坂路は初めて