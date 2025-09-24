◆イースタン・リーグヤクルト―巨人（２４日・戸田）巨人のフリアン・ティマ外野手が、先制の２点適時打を放った。イースタン・ヤクルト戦に「４番・一塁」で先発出場。初回２死二、三塁の好機で相手先発・翔聖に対すると、カウント２ボール１ストライクから内角の１４２キロを捉えて三塁線を破る２点適時打とした。９月は試合前の時点で１１試合に出場して３３打数１６安打の打率４割８分５厘と好調な若武者が、４連敗中