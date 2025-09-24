くら寿司にて「BT21」とのタイアップキャンペーン第3弾の開催が決定！特別なグッズが「ビッくらポン！」に投入されるほか、くら寿司オリジナルデザインのグッズプレゼント、ステッカー付き特別メニューも登場します☆ くら寿司「BT21」タイアップキャンペーン 開催期間：2025年10月3日（金）〜10月30日（木）※無くなり次第終了開催店舗：全国の「くら寿司」店舗※「くら寿司大阪・関西万博店」では実施されま