男子ゴルフのパナソニック・オープンはあすから4日間、大阪府の泉ケ丘CCで開催される。史上最年少となる15歳139日でのプロ宣言し、あすプロデビュー戦の加藤金次郎（愛知・水無瀬中3年）が会見を行った。「ゴルフを始めた時から、プロになりたいという気持ちを持っていたので、プロとしてこういう舞台に立てることは凄くうれしい気持ちでいっぱいです。今は本当にワクワクで、楽しみな気持ちが大きいです」史上最年少、史