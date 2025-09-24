ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）がファウンダーを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」は２４日、オンラインで会見を開き、キルギス共和国で１０月２６日に開催する「−ｖｏｌ．３」の目玉カードとして、元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３０）＝メキシコ＝が、ＷＢＣアジア・フェザー級王者サタポーン・サアット（２２）＝タイ＝とノンタイトル同級１０回戦を行うことを発表した。大会はＡＢＥＭＡで全試合