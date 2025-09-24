すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、9月25日午前9時から、「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」を販売する。ほうじ茶ラテの豊かな香りと黒糖ゼリーのコクが調和した秋のドリンク「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」が、今年もすき家に登場する。ほうじ茶ラテには、焙煎香の豊かな宇治棒ほうじ茶を使用している。今年は、昨年に比べて時間をかけ丁寧に抽出したほうじ茶を使うことで、より芳醇な香りを楽しめる一杯に仕上げた。深めに焙煎し