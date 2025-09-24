左から：「明治1日分のカルシウム＋ビタミンD」「明治1日分の鉄分＋ビタミンB6、B12、葉酸」明治は、乳製品の栄養で毎日の健康（ヘルシー）な生活を応援するブランド「明治乳ヘルシーボトル」から、「明治1日分のカルシウム＋ビタミンD」「明治1日分の鉄分＋ビタミンB6、B12、葉酸」を、9月29日に発売する。同品は、1日分のカルシウム＝ししゃも約10尾分1日分の鉄分＝ほうれん草約13株分を配合（出典：日本食品標準成分表（八訂）