「ポテトチップス しおバター味」カルビーは、濃厚なバターの風味が味わえる「ポテトチップス しおバター味」を9月30日から全国のローソン店舗で数量限定発売する。なお、バターパウダー中のバターは北海道製造100％となっている。カルビー ポテトチップス」シリーズは、今年9月に発売50周年を迎えたロングセラー商品。「うすしお味」「コンソメパンチ」「のりしお」などを定番に、これまで数千種類のフレーバーを発売してきた。今