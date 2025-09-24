ハワイ州観光局日本支局は、10月1日から新組織体制とする。エリック高畑代表が会長、寺本竜太局次長が代表、高橋あやかシニアマーケティングマネージャーが局次長、石割彩子シニアマネージャーがディレクターとなる。局長には日本旅行業協会（JATA）海外旅行推進部長の稲田正彦氏が就任する。ミツエ・ヴァーレイ局長は退任し、ホノルルでシニアアドバイザーとして引き続き従事する。これにより、日本では7名、ハワイでは5名の体制