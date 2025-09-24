全日本空輸（ANA）は、毎月29日に行う月替り企画「ANAにキュン！」で、ANA SUPER VALUEセールを9月29日に実施する。東京/羽田発着の主な対象路線と片道運賃は、大阪/伊丹が7,000円から、秋田が7,700円から、札幌/千歳・松山・岡山が8,000円から、鹿児島が8,500円から、福岡が8,800円から、沖縄/那覇が9,500円から、空港使用料は別途必要となる。対象路線・便限定で、普通席のみが対象となる。搭乗期間は12月26日から2026年1月4日ま