ノーベル製菓は、10月6日から、「キラふわグミ ソーダ味」を発売する。昨年9月に第1弾のグレープ味を発売して以来、「キラキラかわいくておいしい！」とSNSで話題になり、“ふわシャリ食感”を楽しめる、新しいグミブランドとして支持を得ている。「キラふわグミ ソーダ味」今回、定番のグレープ味に加え、幅広い世代から人気のソーダ味を新たに発売する。ふわっとした弾力に、シャリっとしたキラキラコーティングのクセになる噛み