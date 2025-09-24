総合家電メーカーのハイセンスジャパン株式会社は24日、世界最大級となる116インチ大画面液晶テレビ『116U9R』シリーズを発表。同日、都内でサンフレッチェ広島所属のGK大迫敬介、FWジャーメイン良をゲストに発表会を行った。ハイセンスはこれまで、2018年、2022年のFIFAワールドカップや今年開催のFIFAクラブワールドカップなど、スポーツ大会の公式スポンサーを数多く務め、来年に開催を控えるFIFAワールドカップ26の公式ス