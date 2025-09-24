KDDIは、「au PAY ふるさと納税」で、au PAYカード、au PAY残高を選択し寄附をすると合計最大5％ポイント還元する「ラストチャンス カウントダウンウィーク」を開始した。期間は9月30日まで。 また、「au PAYマーケット」において先着ですべてのユーザーが利用できるクーポンが配布される「秋トク！クーポン祭」を開催する。期間は9月25日10時～10月2日9時59分まで。