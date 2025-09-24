給料から所得税や住民税が引かれるように、退職金からも所得税や住民税が引かれます。ただし、計算方法は給料とは異なるため注意が必要です。 今回は、退職金にかかる税金とその計算方法、また課税されないケース、受け取る前の注意点などについてご紹介します。 退職金にかかる税金と求め方 退職金は一時金として受け取った場合「退職所得」となり、所得税と住民税が課されます。給料を受け取ったときの給与