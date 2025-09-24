スマートフォン向けゲーム大手のガンホー・オンライン・エンターテイメントは２４日、臨時株主総会を開き、森下一喜社長の取締役解任議案を否決したと発表した。大株主の投資ファンド、ストラテジックキャピタル（東京都）が「株主価値向上に失敗した責任がある」などとして解任議案を提案していた。ストラテジックは、旧村上ファンドの出身者が代表を務める。