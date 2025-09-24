近年、物価の上昇が続いていることもあり、退職後の生活について不安を抱えている人が多いのではないでしょうか。中には、勤務先に退職金制度がなく、定年退職時にまとまったお金が入ってこないことが非常に心配という人もいるかもしれません。 そこで本記事では、退職金がない人が500万円の貯蓄と老齢年金で老後の生活を不自由なく送れるのかを検証していきます。 年金はいくら受け取れる？ 老齢年金は原則として65