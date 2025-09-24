○ダイヤモンドバックス5x−4ドジャース●＜現地時間9月23日チェイス・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースが同地区3位ダイヤモンドバックスに逆転負け。大谷翔平投手（31）は「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、6回無失点と好投するも白星付かなかった。MLB通算100登板目を迎えた大谷は初回、3番キャロルをカーブで見逃し三振に仕留めるなど三者凡退の立ち上がり。テオスカー・ヘルナンデスの25号先制ソロで援