俳優ソン・スンホンが母親を送った心境を伝えた。【写真】ソン・スンホン、母の写真を公開9月24日、ソン・スンホンは自身のインスタグラムを更新。キャプションには、「お母さん！これまで本当にお疲れ様でした」と綴った。この日、ソン・スンホンは母親と親しくピースサインを取っている写真を投稿した。写真のなかのソン・スンホン母子はカメラに向かって明るく微笑んでいる。（写真＝ソン・スンホンInstagram）左からムン・ミョ