◆米大リーグマリナーズ４―３ロッキーズ（２３日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズがロッキーズに逆転勝ちし、３年ぶりのポストシーズン進出を決めた。１−３の８回に２死球１四球で２死満塁とし、ネーラーが走者一掃の３点適時逆転二塁打を放った。決定条件だったヤンキース勝利が先に確定。ホワイトソックスにサヨナラ勝ちして決めたヤ軍に続いて、ア・リーグ３チーム目の切符を手にした。