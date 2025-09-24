ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > MLBで節目の100登板、今季最長6回無失点も 大谷翔平に白星は？ 大谷翔平 MLBニュース スポーツニュース・トピックス スポーツ報知 MLBで節目の100登板、今季最長6回無失点も 大谷翔平に白星は？ 2025年9月24日 13時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大谷翔平が現地時間23日の試合に「1番・投手兼DH」で先発出場した MLB通算100登板目で今季最長の6回を投げ、5安打無失点8奪三振で降板 今季2勝目の権利を得たが、またもリリーフ陣が崩れて白星が消えた 記事を読む おすすめ記事 ドジャース連勝で地区優勝マジック6！大谷翔平は二塁打2本 PS進出王手 20日は引退カーショー先発 2025年9月19日 13時50分 大谷翔平、今季最長6回8K無失点 2勝目の権利…最速163キロで復帰後初のQS達成 2025年9月24日 12時18分 “HR王”も「手が出ませんでした！」 大谷翔平の“切れ込む”縦スラにシュワバーが立ち尽くす…衝撃の見逃しに「伝説級の対決」 2025年9月17日 19時57分 ドジャース・大谷24日先発へ 米通算100試合目登板＆レギュラーシーズン最終登板で地区4連覇王手だ 2025年9月24日 1時30分 大谷翔平が今季初の「６回」登板の可能性も ロバーツ監督「プレーオフモード」「最初のシリーズで…」 2025年9月24日 9時17分