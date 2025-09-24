【Amazon：「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」】 9月24日 販売再開 Amazonにて、ガンプラ「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」が販売再開している。 今回Amazonにて2026年2月発売予定の本製品が販売再開しており、9月24日13時10分ごろの時点でカートに入ることが確認できた。 なお再度確認を行なった時点で既に完売となっている。 9月24日13時10分ごろの販売