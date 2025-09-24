俳優の松山ケンイチ（40）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。間借りしている家庭菜園で育てたトマトを収穫する様子を披露した。【動画】「トマトもぎもぎしてる松山さんがめっちゃ楽しそう」家庭菜園でトマト収穫する松山ケンイチ※6分30秒頃〜現在、東京と田舎での2拠点生活を送っている松山。トマト栽培は初めて5〜6年ほど、50メートルのビニールハウスの25メートル部分を間借りして育成を行っているという。そも