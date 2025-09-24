岐阜県警本部パトカーを適正に管理せず、盗まれた原因をつくったとして、岐阜県警が養老署の男性巡査長を所属長注意処分としたことが24日、情報公開請求で分かった。処分は8月18日付。県警は「再発防止に努める」としている。県警によると、6月29日午前、同県大垣市の男性（52）が暴れていると110番があり、警察官2人が臨場。男性が逃走したため、パトカーから出て追いかけた。その後、男性がパトカーを使って約10分間逃走。パ