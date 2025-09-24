日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

中国がWTOにおける「途上国」としての特別待遇を放棄 自由貿易体制を強調か

  • 中国の李強首相は23日、米国での国連総会の関連会議で宣言をした
  • 世界貿易機関における「途上国」としての特別待遇を放棄すると表明
  • 米国に代わって自由貿易体制を主導していく姿勢を強調する狙いとみられる
