ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 中国がWTOにおける「途上国」としての特別待遇を放棄 自由貿易体制を… 中国 海外・国際ニュース 日テレNEWS NNN 中国がWTOにおける「途上国」としての特別待遇を放棄 自由貿易体制を強調か 2025年9月24日 13時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中国の李強首相は23日、米国での国連総会の関連会議で宣言をした 世界貿易機関における「途上国」としての特別待遇を放棄すると表明 米国に代わって自由貿易体制を主導していく姿勢を強調する狙いとみられる 記事を読む