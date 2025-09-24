これは数年前の、夏の長期休暇の話です。私はハルノ。旦那タク、娘ユミカと3人で暮らしています。義両親とは敷地内同居をしており、お互いに助け合いながら程よい距離を保てていると思っています。さてある日のこと、義母が言いづらそうに「義兄が同僚とその娘たちを連れて帰省することになった」と言いだしました。突然のことに私たちはビックリ。しかも、「できれば食事作りなどを手伝ってほしい」と要請されたのです。タクと私