22日、ヤマハが『RMX』の最新モデル『RMX DD』シリーズを発表した。「新たな技術で最大限の飛距離と方向安定性をゴルファーに提供するゴルフクラブ『RMX DD』を、ドライバー2モデル、アイアン3モデル、フェアウェイウッド、ユーティリティのラインアップで10月24日より全国で発売します」と、同社。何が良くなったのか、事前にいち早くコースで試した感想を含めてレポートしたい。【画像】2機種のドライバーの「構えた顔」を並べて