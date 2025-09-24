鈴木愛が自身のインスタグラムを更新。「夏の思い出」と記すと、20枚の写真と動画を一挙に公開した。【写真】川遊びを楽しむ鈴木愛の水着ショット【本人のInstagramより】1枚目は大きな浮き輪と一緒に川に浮かぶ写真。両手でピースをして楽しそうな笑顔を見せている。続いて幻想的なブルーにライティングされたトンネル水槽での写真と、ダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS」の看板と一緒に写した写真と続く。大きなモニター