先週の17日に開催された『マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー』（以下、ネクヒロ）今季第9戦「Norton Next Generation Tournament」では、かつて日本タイトルを制した20歳が優勝争いをけん引した。【写真】あら、かわいい同ツアーは、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）のプロテスト合格を目指す25歳以下の女子ゴルファーが、実戦を通じて腕を磨く場で、今年は全17戦が行われる。先週の一日大会の会場は、日本屈指の難関として知