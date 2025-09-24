岩井千怜が自身のインスタグラムを英語と日本語で更新。悪天候のため競技不成立となってしまった「ウォルマートNWアーカンソー選手権」の終了後、意外すぎる写真と動画を公開した。【動画】レーシングカートでも鎬を削る？岩井ツインズ【本人のInstagramより】投稿では最初に「今週は、天候の影響で、短縮競技になりました。こんなこともあるのか、。珍しい経験でした！」（原文ママ）と驚きの出来事を報告。本大会は2日目の途中、