＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン事前情報◇24日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの宮城大会が26日（金）から3日間の日程で開催。今大会終了後には第2回リランキングが実施され、終盤戦の出場優先順位が見直される。“職場”をかけた戦いはいよいよクライマックスを迎える。【写真】印象激変？安田祐香がドレスアップしました開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。昨年大会で