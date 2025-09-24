庄原市で当時８４歳の女性が殺害された事件から今日で３カ月です。 警察は捜査範囲を岡山にも広げ犯人の行方を追っています。 今年６月２４日、庄原市東城町の住宅で矢吹定代さん（当時８４歳）が何者かに頭などを殴られ死亡しているのが見つかりました。 広島県警捜査本部は現場付近の聞き取りや防犯カメラの解析など捜査を続けていますが、犯人特定には至っていません。 捜査関係者によりますと、防犯カメラが少ないことや、