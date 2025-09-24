「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２３日、フェニックス）ドジャースは先発の大谷が降板直後、七回にリリーフ陣が３失点。一気に１点差に詰められ、ロバーツ監督の表情も曇った。大谷は「１番・投手兼指名打者」で出場。今季初めて６回を投げ、５安打無失点８奪三振無四球と圧巻の投球を披露した。２勝目の権利を得て降板。今季最多９１球、最速は１６３キロだった。だが、七回は２番手ドレーヤーが適時二塁打を打た