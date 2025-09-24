宝塚歌劇団は24日、兵庫・宝塚大劇場で上演中の宙組公演「BAYSIDESTAR」について、ショーの後半部分でトップスター桜木みなとが歌唱している「海ゆかば」について、この日の公演から10月26日までの宝塚公演では「歌わない」こと、11月22日に東京宝塚劇場で開幕する東京公演では「楽曲そのものを差し替える」と発表した。同楽曲については「歌唱すること、あるいは使用することに対し、様々なご意見を頂戴している」とし「当