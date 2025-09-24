（左から）小泉農相、高市前経済安保相、林官房長官、茂木前幹事長、小林元経済安保相自民党総裁選の5候補を招いた日本記者クラブ主催の討論会が24日午後、開かれた。物価高対策を含む経済政策や、今後の社会保障制度、連立枠組み拡大の在り方を巡り論戦を展開。東・南シナ海で威圧的行動を強める中国の動向や、ロシアによるウクライナ侵攻を踏まえた外交・安全保障政策も議題になる見通しだ。5候補は、小林鷹之元経済安全保障