米コロンビア大教授の伊藤隆敏（いとう・たかとし）氏が２０日、死去した。７４歳だった。伊藤氏の研究室がホームページで発表した。葬儀は近親者で済ませた。伊藤氏は北海道出身の経済学者。旧大蔵省・財務省で副財務官を務めた。マクロ経済の専門家で、日本銀行の物価上昇目標の導入を提唱し、日銀の金融政策に影響を与えた。日銀の副総裁候補に名前が挙がったこともある。