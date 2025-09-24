「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・プロアマ戦」（２４日、泉ヶ丘ＣＣ＝パー７１）２２日に史上最年少（１５歳１３９日）でのプロ宣言を行った加藤金次郎＝フリー＝が、プロとして迎える初めてのトーナメントを前に抱負を語った。「小さいときからの夢だったので」と笑みを浮かべ喜びを口にした。アマチュアとして「予選会とか、下部ツアーを戦う中で『もっともっと戦いたい』という気持ちが出てきた。また支えてくれた