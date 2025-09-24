白泉社が運営する総合エンタメアプリ・マンガParkにて『私が育てたのは国を滅ぼす王でした 〜暗殺者は竜人王に溺愛される〜』(漫画：せんりょう静、原作：戌島百花)の連載が2025年9月25日(木)よりスタートする。毎週木曜更新予定。女騎士セレナは国を滅ぼす竜人王であり、人間と竜人の混血児カシュパルを殺す為にタイムトリップする。しかし目の前に現れたのは、人間に迫害される哀れな孤児の姿だった。あまりにも可哀想で殺せなく