俳優石原良純（63）が、23日放送のテレビ朝日系「プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見3時間SP」（火曜午後7時）に出演。父石原慎太郎さんの議員辞職演説の舞台裏を語った。慎太郎さんは1995年、25年間務めた国会議員を辞職。当時を振り返った良純は「普通、議員って辞めないんですよ。落ちるか、死ぬか、（手錠をかけられるしぐさで）これ（逮捕）か。3つしかない」と笑いを誘うと、「それが辞めるってことは相当変わっ