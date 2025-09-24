東京ガールズコレクション(以下、TGC)を企画・制作しているW TOKYOは、同社が推進する「TGC地方創生プロジェクト」の共創コンテンツとして、食を通じて地方創生を推進する「TGC地方創生バックステージケータリングプロジェクト」を立ち上げ、9月6日に開催した『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』(以下、マイナビ TGC 2025 A/W)より本格始動した。マイナビ TGC 2025 A/W バックステージケータリングで