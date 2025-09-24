自民党総裁選に出馬している茂木敏充前幹事長が2025年9月21日、「子ども食堂」を視察したことをめぐり、SNSで批判の声があがっている。「こども食堂っていわば政治の失敗の結果みたいなものなのに」茂木氏は東京・江戸川区の子ども食堂を訪れ、子どもたちと遊んだり、食事をともにするなどした。10月7日に70歳の誕生日を迎えることから、サプライズで誕生日のケーキを振る舞われ、嬉しそうにろうそくの火を吹き消す場面もあった。