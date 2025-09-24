高松南警察署 (資料) 6月、いわゆる「SNS型投資詐欺」で高松市の女性が現金500万円をだまし取られた事件で、指示役とみられるベトナム国籍の男(29)が24日、再逮捕されました。 警察によりますと、高松市に住む79歳の女性は、6月10日から12日までの間、メッセージアプリで「当選株数は7500株」、「500万円の現金をご用意の上、所定の時間までに指定の場所へ来るようお願いします」などと、嘘のメッセージを受信