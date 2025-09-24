◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン（２４日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）男子テニスのツアー公式戦、木下グループ・ジャパン・オープン（東京・有明）が２４日に開幕。初来日を果たした世界王者、カルロス・アルカラス（スペイン）が会見を開き、「トロフィーを手にしたい。ここで勝つために来た」と、堂々と優勝宣言だ。７日に閉幕した今季４大大会最終戦、全米で優勝し、その後、地域別対抗