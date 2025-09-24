◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝９月２４日、栗東トレセン復権を狙うママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は、前走に引き続きコンビを組む岩田望来騎手を背に坂路を単走。馬なりのまま活気十分に駆け上がり、５２秒１―１２秒３をマークした。促されてからの脚さばきは非常に力強く、確かな上積みが感じられる。鞍上は「本当に馬がフレッシュで、