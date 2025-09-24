ＡＩ（人工知能）で、サッカー界に新風を吹き込む―。２４年創業のＦｏｃｕｓ（フォーカス）社が、大きな野望を胸に、今までになかったサッカー少年少女向けの自主練習を促進するアプリケーション「ガムトレ」の開発に向けて歩みを進めている。「いつでもどこでも、好きなだけ、質の高いサッカーの練習環境を」をテーマに、スマートフォンやタブレットで自身の練習の様子を動画で撮影。その動きをＡＩが解析し、ボールを蹴る